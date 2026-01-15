Ученые назвали эффективный способ бросить курить 1 15.01.2026, 12:46

Помогут мобильные приложения.

Бросить курить сложно, то ли резко, то ли с пластырями. Но мета-анализ 31 исследования (более 12 000 участников) доказывает, что мобильные приложения значительно повышают шансы на успех, пишет New Voice.

Ученые просмотрели данные за 2018−2025 годы (преимущественно из США и Европы), чтобы понять реальную эффективность софта. Сравнивали тех, кто использовал только приложение, с теми, кто не имел поддержки, а также комбинации «приложение + лекарства» против классического лечения.

В фокусе были различные программы: от простых трекеров до тех, что базируются на когнитивно-поведенческой терапии (CBT) и практиках осознанности, пишет издание New Atlas.

Главный критерий — полный отказ от курения в течение 6 месяцев (подтвержденный не только словами, но и, где возможно, медицинскими тестами дыхания или анализами).

Люди, которые пользовались приложениями бросают курить втрое чаще, чем без помощи (это +40 успешных случаев на каждую 1000 человек). Приложение в сочетании с медикаментами или консультациями дает лучший результат (+196 бросивших на 1000 человек). Программы на базе CBT лучше всего помогают воздерживаться от срывов на длинных дистанциях (3−6 месяцев).

Качество доказательств пока не идеально: многие исследования были малыми, люди часто бросали эксперимент на полпути (до 30%), а данные часто базировались на честном слове участников.

