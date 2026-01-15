закрыть
15 января 2026, четверг, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые назвали эффективный способ бросить курить

1
  • 15.01.2026, 12:46
  • 1,046
Ученые назвали эффективный способ бросить курить

Помогут мобильные приложения.

Бросить курить сложно, то ли резко, то ли с пластырями. Но мета-анализ 31 исследования (более 12 000 участников) доказывает, что мобильные приложения значительно повышают шансы на успех, пишет New Voice.

Ученые просмотрели данные за 2018−2025 годы (преимущественно из США и Европы), чтобы понять реальную эффективность софта. Сравнивали тех, кто использовал только приложение, с теми, кто не имел поддержки, а также комбинации «приложение + лекарства» против классического лечения.

В фокусе были различные программы: от простых трекеров до тех, что базируются на когнитивно-поведенческой терапии (CBT) и практиках осознанности, пишет издание New Atlas.

Главный критерий — полный отказ от курения в течение 6 месяцев (подтвержденный не только словами, но и, где возможно, медицинскими тестами дыхания или анализами).

Люди, которые пользовались приложениями бросают курить втрое чаще, чем без помощи (это +40 успешных случаев на каждую 1000 человек). Приложение в сочетании с медикаментами или консультациями дает лучший результат (+196 бросивших на 1000 человек). Программы на базе CBT лучше всего помогают воздерживаться от срывов на длинных дистанциях (3−6 месяцев).

Качество доказательств пока не идеально: многие исследования были малыми, люди часто бросали эксперимент на полпути (до 30%), а данные часто базировались на честном слове участников.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип