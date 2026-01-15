закрыть
Белорусам вместо Лукашенко и его окружения показывают «консервы»

1
  • 15.01.2026, 13:05
Белорусам вместо Лукашенко и его окружения показывают «консервы»

Жив ли еще 150-килограммовый диктатор?

Пресс-служба Лукашенко 15 января показала «консерву» с совещания по кадровым перестановкам во Дворце независимости. Председатель «палаты представителей» Игорь Сергеенко, который якобы присутствовал в резиденции, в этот же момент был на семинаре в Доме правительства, пишет «Зеркало».

Пресс-служба Александра Лукашенко в телеграм-канале «Пул Первого» 15 января опубликовала фотографии из Дворца независимости, где якобы проходило совещание по кадрам. На фотографиях — председатель «палаты представителей» Игорь Сергеенко и председатель «совета республики» Наталья Кочанова.

«Во Дворце замечены председатели палат «парламента»! Становится все интереснее!» — подписал фотографии, опубликованные в 11.01 по белорусскому времени «Пул Первого».

За полчаса до этого, в 10.23, в официальном телеграм-канале «палаты представителей» появился пост о том, что «прямо сейчас» в Доме правительства проходит семинар-совещание под председательством все того же Игоря Сергеенко. На фотографии глава нижней палаты «парламента» действительно находится в зале, хотя снят издалека.

«Прямо сейчас! В Овальном зале под председательством Игоря Сергеенко проходит семинар-совещание Палаты представителей на тему «Правовое регулирование финансовых инструментов для населения (потребительские кредиты, микрозаймы и лизинг). Практика правоприменения, перспективы развития», — сообщили в «палате представителей».

В 11.21 там же появились фотографии Сергеенко крупным планом и сообщение о том, что он открыл совещание.

Напомним, что недавно у 150-килограммового Лукашенко усилился тремор головы, когда он заговорил о судьбе Мадуро.

