15 января 2026, четверг, 14:31
В Минске мужчина из-за увольнения поджег квартиру, в которой жил

  • 15.01.2026, 13:15
В Минске мужчина из-за увольнения поджег квартиру, в которой жил

А затем уехал из города.

В Минске мужчина из-за увольнения поджег квартиру, в которой жил, и уехал. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудниками уголовного розыска милиции был задержан 32-летний житель Осиповичей, который поджег квартиру в Минске. Выяснилось, что белорус вместе с бригадой работал на минскую организацию, проживая в квартире, предоставленной нанимателем. Однако между ними через какое-то время возникли разногласия и трудовые отношения были прекращены.

«Покидая съемное жилье последним, фигурант с помощью бумаги поджег кровать в одной из комнат, в результате чего произошел пожар. Затем мужчина уехал из города, однако впоследствии был установлен и задержан», - озвучили подробности в милиции.

И уточнили, что причиненный ущерб составил более 20 000 рублей. Никто из соседей, а также их имущество не пострадали. В отношении белоруса было заведено уголовное дело за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные общеопасным способом. Ему необходимо будет возместить ущерб.

