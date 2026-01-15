В Беларуси назначен новый министр труда 5 15.01.2026, 13:27

3,194

Наталия Павлюченко отправлена в отставку.

Лукашенко 15 января назначил нового министра труда и соцзащиты. Кресло занял Андрей Лобович, сообщила пресс-служба диктатора.

Андрей Лобович переходит на министерскую должность с поста заместителя председателя Комитета государственного контроля.

Ранее Минтруда руководила Наталия Павлюченко. На должность она была назначена в июне 2024 года. До этого чиновница занимала пост первого заместителя главы ведомства.

