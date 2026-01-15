В Беларуси назначен новый министр труда

В Беларуси назначен новый министр труда5
Наталия Павлюченко отправлена в отставку.
Лукашенко 15 января назначил нового министра труда и соцзащиты. Кресло занял Андрей Лобович, сообщила пресс-служба диктатора.
Андрей Лобович переходит на министерскую должность с поста заместителя председателя Комитета государственного контроля.
Ранее Минтруда руководила Наталия Павлюченко. На должность она была назначена в июне 2024 года. До этого чиновница занимала пост первого заместителя главы ведомства.