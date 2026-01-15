закрыть
15 января 2026, четверг
Туск созвал срочное совещание из-за атак на энергетическую инфраструктуру Польши

  • 15.01.2026, 13:34
  • 3,410
Дональд Туск
Фото: Bloomberg

В течение последних недель состоялась серия попыток диверсий.

В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск проводит срочное совещание, посвященное кибератакам на польскую энергетическую инфраструктуру.

О встрече Туск сообщил в соцсети Х.

В течение последних недель состоялась серия попыток диверсий, которые, по данным правительственных источников, были направлены на дестабилизацию энергетической системы страны.

Пресс-конференция по итогам обсуждений запланирована на 11:00. Ожидается, что правительство должно представить запланированные превентивные меры после атак.

Министр энергетики Польши Милош Мотыка сообщил, что в последние дни 2025 года произошли неудачные кибератаки на ряд объектов, производящих электроэнергию.

В ноябре он заявлял, что Польша подвергается больше всего кибератак в ЕС.

Вице-премьер Польши, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский сообщал, что в декабре страна была «очень близка» к отключению электроэнергии из-за российской атаки.

В частности, речь шла о неудачных кибератаках на ТЭЦ и многочисленные возобновляемые источники энергии.

