На «Гродно-Азот» частично остановили один цех 15.01.2026, 14:28

Над городом может подняться факел.

На «Гродно-Азот» 14 января из-за производственной необходимости выполнения наладочных работ цех аммиак-4 частично остановлен. Об этом сообщили на предприятии.

«В процессе выполнения технологических операций в течение суток будет происходить кратковременное сжигание горючих веществ на факельной установке. Все операции проходят в штатном режиме», — рассказали на заводе.

Там добавили, что угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.

