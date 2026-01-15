На «Гродно-Азот» частично остановили один цех
- 15.01.2026, 14:28
Над городом может подняться факел.
На «Гродно-Азот» 14 января из-за производственной необходимости выполнения наладочных работ цех аммиак-4 частично остановлен. Об этом сообщили на предприятии.
«В процессе выполнения технологических операций в течение суток будет происходить кратковременное сжигание горючих веществ на факельной установке. Все операции проходят в штатном режиме», — рассказали на заводе.
Там добавили, что угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.