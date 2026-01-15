В центре подготовки МВД в российском Сыктывкаре прогремел взрыв

В центре подготовки МВД в российском Сыктывкаре прогремел взрыв3
- 15.01.2026, 14:32
Бушует пожар, есть пострадавшие.
Взрыв произошел в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре (Россия). В здании сильный пожар.
Об этом 15 января сообщают российские Telegram-каналы, публикуя также фото с места инцидента.
Telegram-канал Baza сообщает, что в результате взрыва пострадали не менее девяти человек.
«Сейчас в здании бушует пожар», — пишет паблик.
На данный момент площадь возгорания составляет около 340 кв. м.
Около двухсот человек эвакуированы, пишет Telegram-канал Mash.
Утверждается, что взрыв произошел во время строительных работ. Предварительно, причиной взрыва является нарушение техники безопасности.