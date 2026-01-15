В центре подготовки МВД в российском Сыктывкаре прогремел взрыв 3 15.01.2026, 14:32

1,870

Бушует пожар, есть пострадавшие.

Взрыв произошел в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре (Россия). В здании сильный пожар.

Об этом 15 января сообщают российские Telegram-каналы, публикуя также фото с места инцидента.

Telegram-канал Baza сообщает, что в результате взрыва пострадали не менее девяти человек.

«Сейчас в здании бушует пожар», — пишет паблик.

Фото: Mash / Telegram

На данный момент площадь возгорания составляет около 340 кв. м.

Фото: Mash / Telegram

Около двухсот человек эвакуированы, пишет Telegram-канал Mash.

Утверждается, что взрыв произошел во время строительных работ. Предварительно, причиной взрыва является нарушение техники безопасности.

