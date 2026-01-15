В Беларусь из США прилетел енот

В Беларусь из США прилетел енот6
- 15.01.2026, 14:48
- 1,824
Он прибыл в нашу страну «зайцем».
Во время разгрузки партии легковых автомобилей, доставленных в Беларусь морским контейнером из США, гродненские таможенники наткнулись на неожиданного «пассажира». В салоне одной из машин, прямо на передней панели, находился живой енот. О необычном случае рассказали в пресс-службе Таможенного комитета.
По предварительным данным, зверек забрался в контейнер еще на этапе погрузки и вместе с автомобилями проделал путь через океан.
Инцидент произошел в таможенном пункте «Каменный Лог — ТЛЦ». После обнаружения животного на место вызвали специалистов профильных служб. До их приезда сотрудники таможни позаботились о том, чтобы енот находился в безопасных условиях.
После осмотра животное направили на карантин в Ошмянскую районную ветеринарную станцию, где оно будет находиться под наблюдением. В дальнейшем енота планируют передать либо в Налибокскую пущу, либо в гродненский зоопарк.