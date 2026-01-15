Ученые назвали семь главных цифр для тех, кому за 60 лет

Ученые назвали семь главных цифр для тех, кому за 60 лет1
Они дают комплексную оценку состояния организма.
Эксперты по старению выделили семь показателей, на которые стоит обращать внимание после 60 лет. Они дают комплексную оценку состояния организма, охватывая сердечно-сосудистую, мышечную, метаболическую и иммунную системы, пишет The Telegraph.
1. Артериальное давление.
Оптимальное давление — от 90/60 до 110/75. Высокое давление повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и деменции. Поддержание давления в пределах нормы снижает нагрузку на сосуды и продлевает жизнь.
2. Сила хвата.
Мужчины — 30–45 кг, женщины — 18–26 кг. Сила хвата отражает общую мышечную массу и риск слабости. Исследования показывают, что сильный хват увеличивает шансы дожить до 100 лет. Можно измерить с помощью динамометра — устройство для измерения силы сжатия руки.
3. Максимальное потребление кислорода (VO2 max).
40–60 мл/кг/мин для людей старше 60 лет. Показатель отражает работу сердца, легких, кровеносных сосудов и мышц. Высокий VO2 max связан с лучшей выносливостью и долголетием. Можно измерить в спортивных лабораториях или смарт-часами с функцией оценки VO2 max.
4. Инсулин натощак.
Менее 10 μIU/мл оптимально, до 20 μIU/мл — хорошо. Высокий уровень инсулина натощак указывает на риск инсулинорезистентности, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.
5. Скорость ходьбы.
Средняя скорость — около 5 км/ч, желательно поддерживать ее как можно дольше. Ходьба вовлекает множество мышц, координацию и баланс. Снижение скорости может указывать на биологическое старение и риск слабости.
6. Контроль сахара в крови (HbA1c).
Ниже 42 ммоль/моль. Контроль сахара снижает риск диабета и связанных с ним заболеваний.
7. Маркеры воспаления
Хроническое воспаление ускоряет старение и повышает риск рака, болезней печени и почек. Снижение воспаления помогает сохранять здоровье.
Эти показатели дают широкую картину здоровья и помогают вовремя корректировать образ жизни, питание и физическую активность для поддержания долголетия.