Ученые назвали семь главных цифр для тех, кому за 60 лет 1 15.01.2026, 14:58

2,140

Они дают комплексную оценку состояния организма.

Эксперты по старению выделили семь показателей, на которые стоит обращать внимание после 60 лет. Они дают комплексную оценку состояния организма, охватывая сердечно-сосудистую, мышечную, метаболическую и иммунную системы, пишет The Telegraph.

1. Артериальное давление.

Оптимальное давление — от 90/60 до 110/75. Высокое давление повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и деменции. Поддержание давления в пределах нормы снижает нагрузку на сосуды и продлевает жизнь.

2. Сила хвата.

Мужчины — 30–45 кг, женщины — 18–26 кг. Сила хвата отражает общую мышечную массу и риск слабости. Исследования показывают, что сильный хват увеличивает шансы дожить до 100 лет. Можно измерить с помощью динамометра — устройство для измерения силы сжатия руки.

3. Максимальное потребление кислорода (VO2 max).

40–60 мл/кг/мин для людей старше 60 лет. Показатель отражает работу сердца, легких, кровеносных сосудов и мышц. Высокий VO2 max связан с лучшей выносливостью и долголетием. Можно измерить в спортивных лабораториях или смарт-часами с функцией оценки VO2 max.

4. Инсулин натощак.

Менее 10 μIU/мл оптимально, до 20 μIU/мл — хорошо. Высокий уровень инсулина натощак указывает на риск инсулинорезистентности, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

5. Скорость ходьбы.

Средняя скорость — около 5 км/ч, желательно поддерживать ее как можно дольше. Ходьба вовлекает множество мышц, координацию и баланс. Снижение скорости может указывать на биологическое старение и риск слабости.

6. Контроль сахара в крови (HbA1c).

Ниже 42 ммоль/моль. Контроль сахара снижает риск диабета и связанных с ним заболеваний.

7. Маркеры воспаления

Хроническое воспаление ускоряет старение и повышает риск рака, болезней печени и почек. Снижение воспаления помогает сохранять здоровье.

Эти показатели дают широкую картину здоровья и помогают вовремя корректировать образ жизни, питание и физическую активность для поддержания долголетия.

