Многим белорусам, чтобы получить паспорт, понадобится справка из военкомата 3 15.01.2026, 15:29

4,314

Уже с 11 февраля.

Белорусским мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет для оформления паспорта потребуется предоставить справку об отношении к воинской обязанности. Такое нововведение предусмотрено изменениями в указ № 200 об административных процедурах, на которые обратила внимание «Экономическая газета».

Соответствующие корректировки были внесены указом Лукашенко № 5 от 9 января. Документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале уже на следующий день.

В частности, обновлён перечень документов, которые граждане Беларуси с 14 лет должны подавать в подразделения по гражданству и миграции для получения паспорта. Теперь туда включена «справка военкомата, органа государственной безопасности об отношении к воинской обязанности». Она станет обязательной для всех мужчин призывного возраста — от 18 до 27 лет. Исключение сделали лишь для тех, кто выехал на постоянное место жительства за границу и состоит на постоянном консульском учёте.

При этом сама справка вводится как отдельная новая административная процедура. Выдавать её будут военные комиссариаты или органы государственной безопасности — в зависимости от того, где состоит на учёте военнообязанный.

Документ будут оформлять бесплатно в течение одного рабочего дня, а срок его действия составит шесть месяцев. Для получения справки необходимо предъявить военный билет, удостоверение призывника или другой документ воинского учёта. Если таких документов нет, подойдёт удостоверение личности, например паспорт.

Кроме оформления паспорта, справка из военкомата понадобится и в ряде других случаев. В их числе — получение или замена ID-карты, обмен обычного паспорта и биометрических документов, оформление и замена водительского удостоверения, восстановление права управления автомобилем после лишения, а также получение разрешений на приобретение, хранение и ношение гражданского оружия и продление срока их действия.

Новые требования начнут действовать с 11 февраля 2026 года.

