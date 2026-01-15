закрыть
Военный эксперт: По России собираются нанести «двойной удар»

  • 15.01.2026, 15:39
  • 4,484
Военный эксперт: По России собираются нанести «двойной удар»
Александр Мусиенко

Чтобы «перекрыть кислород» Путину.

В планах руководства Великобритании не только перехватывать танкеры российского «теневого флота», а также продавать нефть и тратить эти деньги на вооружение для Украины, сообщил военно-политический эксперт Александр Мусиенко. О своем намерении страна уже заявила и теперь готовит юридическую базу под реализацию данной инициативы. Об этом политический эксперт рассказал на своем YouTube-канале.

«Британия готовит двойной удар по России: деньги от изъятой теневой нефти могут пойти Украине. В Лондоне идут дискуссии относительно того, как использовать нефть, конфискованную из судов российского теневого флота для поддержки оборонных нужд в Украине. Один из вариантов предусматривает, что власти Британии не только будут блокировать доходы, которые питают военную экономику России, но и направлять прибыль от проданной нефти непосредственно Киеву».

«Пока не отработаны юридические механизмы. Они дорабатываются для этого. Параллельно с обсуждением финансовой стороны вопроса, элитные подразделения Британии готовятся к операциям по перехвату российских танкеров. Такие действия стали возможными после обновления законодательства. Давайте, вперед. Как американцы задерживают, так пусть делают и британцы, а затем присоединятся и страны ЕС», - добавил Мусиенко.

