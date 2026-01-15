закрыть
«Десять дней ходила по Минску, ища дочь»

1
  • 15.01.2026, 15:45
  • 2,720
«Десять дней ходила по Минску, ища дочь»

Мигрантку из Гвинеи депортировали из Беларуси, а ее дочь забрали в детский дом.

Прошло девять месяцев с тех пор, как 23‑летняя гвинейская женщина Марьям Сума в последний раз видела свою девочку Сабину. Мать в Гвинее, а дочь — в детском доме в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

Несколько месяцев назад власти Беларуси депортировали молодую мать-мигрантку на ее родину в Западной Африке без ребенка, со слов самой Марьям и правозащитных групп, занявшихся ее делом.

После этих сообщений ситуацию осудили эксперты ООН, правозащитные группы и гвинейские дипломаты.

«Я просила их не делать этого», — сказала Сума в интервью AFP в трущобах столицы Гвинеи Конакри, просматривая в своем телефоне недавние фотографии Сабины, которой в ноябре исполнился один год.

В попытке убежать от нищеты Сума проехала через Африку, чтобы добраться до Беларуси, надеясь оттуда попасть в ЕС. Этот миграционный маршрут стал популярным в последние годы, ЕС обвиняет режим Александра Лукашенко в поощрении мигрантов пытаться попасть в ЕС через Беларусь.

Как и многие другие, Сума попала в авторитарную Беларусь по студенческой визе, полученной через интернет.

«Я не хотела ехать (в Европу) морем. Я посмотрела на карту и увидела, что Беларусь окружена странами Шенгенской зоны».

Дочь при рождении имела 600 граммов веса

Испытания Марьям начались в Беларуси, когда она пыталась продлить визу. Забеременев от гвинейца, который уехал, чтобы попытаться попасть в ЕС, Сума родила более чем на два месяца раньше предполагаемой даты родов.

Когда Сабина родилась в ноябре 2024 года, она весила всего 600 граммов.

Ее срочно доставили в реанимацию, где белорусским врачам удалось ее спасти. Но вскоре после этого, со слов Сума, ей запретили видеться с ребенком, пока она не оплатит большие медицинские счета.

Позже ее посадили в тюрьму за нарушение миграционных правил и заставили сесть в самолет без дочери.

«Я сказала, что вернусь только со своим ребенком. Я просила их: пожалуйста, просто дайте моему ребенку окрепнуть, и я поеду с ним домой», — сказала Сума агентству AFP.

После депортации в августе, со слов Сума, ей разрешили два коротких видеозвонка, чтобы увидеться с Сабиной, находящейся в минском детском доме.

Что говорят дипломаты и правозащитники

Эксперты ООН назвали сообщения о принудительном разлучении «чрезвычайно тревожными». Посольство Гвинеи в Москве, которое отвечает и за контакты с Беларусью, сообщило AFP, что следит за этим делом с «большой гуманитарной обеспокоенностью» и требует «объяснений».

Посольство заявила, что Детский фонд ООН (UNICEF) в Беларуси, который сообщил агентству AFP, что не может комментировать отдельные случаи, знает о ситуации и может помочь организовать «гуманитарную поддержку» для ребенка.

Власти Беларуси не ответили на запрос AFP о комментарии.

10 дней ходила по Минску, ища дочь

Попытки ограничить доступ Марьям к Сабине начались, когда она восстанавливалась после срочного кесарева сечения.

«Уже в больнице я спросила: «Как мой ребенок?», и мне сказали, что он болен и устал», — вспоминает Сума.

Она знала только, что Сабину перевели в другую больницу. Десять дней она ходила по Минску, «ища с утра до вечера», прежде чем нашла больницу, в которой лежала ее дочь, и стала ежедневно навещать ее.

Когда Сабину выписали из реанимации и перевели в другую больницу, Сума выставили счет за лечение на сумму около 33 000 долларов.

Увидев счет, «я подняла руки», — сказала она. Потом ей запретили встречаться с Сабиной, пока она не заплатит.

По словам Сума, прошлым летом женщина в больнице сообщила ей, что Сабину отправляют в детский дом. Одновременно усиливали давление иммиграционные службы. В июле ее посадили в тюрьму за нарушение иммиграционных правил.

Группа защиты прав изгнанников Human Constanta, которая следит за правами мигрантов в Беларуси, раскритиковала жесткую реакцию властей, назвав правонарушение административным, а не уголовным.

«Им просто было все равно, и они разлучили мать и ребенка», — сказала Энира Броницкая из Human Constanta, назвав этот процесс «манипуляционным».

«Угрожать матери тем, что ей не отдадут ребенка, конечно, незаконно», — сказала Броницкая, так как официального решения о лишении Марьям родительских прав не было.

В тюрьме, со слов Сума, сотрудники иммиграционных служб пытались найти ее родственника, который мог бы оплатить ей билет домой.

Никто не мог, и «в каждом случае я бы не поехала без своего ребенка», — сказала Марьям.

В конце концов однажды, с ее слов, на нее надели наручники, отвезли в аэропорт, посадили на рейс в Стамбул и сказали не возвращаться.

