Белорус собрал миллионы просмотров, показав огромный кусок сала 4 15.01.2026, 15:55

3,126

Режется оно — как масло.

В Беларуси видео с огромным куском сала набрало 3,6 млн просмотров в TikTok.

Белоруска на видео показывает огромный кусок соленого сала, демонстрируя, как легко он режется – как масло. Она добавляет, что сало примерно на пять ее пальцев.

Фермеры отправляют сало почтой по всей Беларуси при заказе от 100 рублей и выше. Кило сала стоит 25 рублей.

