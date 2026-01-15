Белорус собрал миллионы просмотров, показав огромный кусок сала

Белорус собрал миллионы просмотров, показав огромный кусок сала4
- 15.01.2026, 15:55
- 3,126
Режется оно — как масло.
В Беларуси видео с огромным куском сала набрало 3,6 млн просмотров в TikTok.
Белоруска на видео показывает огромный кусок соленого сала, демонстрируя, как легко он режется – как масло. Она добавляет, что сало примерно на пять ее пальцев.
Фермеры отправляют сало почтой по всей Беларуси при заказе от 100 рублей и выше. Кило сала стоит 25 рублей.
@prohar_myaso САЛО СОЛЁНОЕ 25 Р|КГ Отправляем европочтой по всей РБ при заказе на сумму 100 рубле и более 👍 inst: prohar_myaso #фермеррб #салодомашнее #свинина #сало #солёноесало ♬ оригинальный звук - proharmyaso