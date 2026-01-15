закрыть
15 января 2026, четверг, 16:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус собрал миллионы просмотров, показав огромный кусок сала

4
  • 15.01.2026, 15:55
  • 3,126
Белорус собрал миллионы просмотров, показав огромный кусок сала

Режется оно — как масло.

В Беларуси видео с огромным куском сала набрало 3,6 млн просмотров в TikTok.

Белоруска на видео показывает огромный кусок соленого сала, демонстрируя, как легко он режется – как масло. Она добавляет, что сало примерно на пять ее пальцев.

Фермеры отправляют сало почтой по всей Беларуси при заказе от 100 рублей и выше. Кило сала стоит 25 рублей.

@prohar_myaso САЛО СОЛЁНОЕ 25 Р|КГ Отправляем европочтой по всей РБ при заказе на сумму 100 рубле и более 👍 inst: prohar_myaso #фермеррб #салодомашнее #свинина #сало #солёноесало ♬ оригинальный звук - proharmyaso

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип