Макрон: Военную миссию в Гренландии усилят с воздуха, моря и суши

Макрон: Военную миссию в Гренландии усилят с воздуха, моря и суши3
- 15.01.2026, 16:02
Президент Франции раскрыл подробности.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что военная миссия европейских стран в Гренландии «будет усилена» наземными, воздушными и морскими ресурсами в ближайшие дни.
Об этом сообщило издание Le Monde, которое цитировало выступление французского президента.
Макрон сообщил, что Франция отправила пятнадцать военных в Гренландию для участия в совместной миссии европейских стран, и пообещал «усиление».
«Европейцы несут особую ответственность, поскольку эта территория принадлежит Европейскому Союзу. Первая группа солдат уже находится на месте и будет усилена в ближайшие дни наземными, воздушными и морскими ресурсами», – сказал Макрон.
15 января стало известно, что французские военные присоединятся к военным учениям в Гренландии по просьбе Дании. Дальнейшее участие своих солдат в миссии подтвердила и Эстония.
В среду стало известно, что Швеция и Норвегия направили своих военных в Гренландию по просьбе Дании.