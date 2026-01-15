закрыть
65% опрошенных белорусов хотят сменить работу в 2026 из-за зарплаты

  • 15.01.2026, 16:19
65% опрошенных белорусов хотят сменить работу в 2026 из-за зарплаты

На 10% больше, чем в предыдущем году.

Стало известно, что в 2026 году планируют сменить работу около 65% опрошенных белорусов. Такую статистику приводит сайт rabota.by, который провел соцопрос среди своих пользователей.

Так, в сравнении с опросом 2024-го сейчас в Беларуси планируют менять работу в текущем году около 65% белорусов (на 10% больше).

При этом 68% соискателей чувствуют себя уверенно на своем рабочем месте и только 12% хотят менять работу из-за реальной угрозы увольнения. Также в опросе 60% респондентов заявили, что недовольны своим уровнем дохода.

Среди основных проблем при поиске работы в 2025-м белорусы назвали отсутствие обратной связи от работодателей и подходящих вакансий. Также среди минусов называли отдаленность офиса от дома, недостаток времени на поиски.

Еще 58% опрошенных сказали, что в Беларуси сейчас сложно найти работу, хотя 33% белорусов сказали, что такой проблемы не испытывали. Еще 51% опрошенных считают, что поиск новой работы у них займет не более трех месяцев.

