15 января 2026, четверг
Макрон появился на публике с «глазом тигра»

  • 15.01.2026, 16:31
Макрон появился на публике с «глазом тигра»
Эммануэль Макрон
Фото: Christophe Morin/IP3/Getty Images

Видеофакт.

Президент Франции Эммануэль Макрон появился на публике с заметно покрасневшим правым глазом, пишет cnews.fr. Глава французского государства сегодня, 15 января, выступал с новогодним обращением к военным в Истере.

«Считайте это всего лишь непреднамеренной отсылкой к «глазу тигра», — заявил Макрон.

Хотя он прямо не пояснил, к чему именно относится выражение «глаз тигра», в первую очередь оно может отсылать к Жоржу Клемансо, прозванному «Тигром» — символу решимости Франции в годы Первой мировой войны.

В то же время эта формула может напоминать и о «Eye of the Tiger» — культовой песне группы Survivor, ставшей популярной благодаря фильму «Рокки III», где «глаз тигра» символизирует боевой дух и стойкость.

