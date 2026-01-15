FT: Европа может надавить на Путина 15.01.2026, 16:41

Есть целый ряд инструментов.

Европейским лидерам стоит сосредоточиться на максимизации стратегического влияния на Россию, прежде чем начать прямые переговоры с Кремлем. Любые разговоры с Путиным будут бессмысленны без реальных рычагов давления, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

По мнению экспертов, Европа обладает рядом инструментов, чтобы усилить влияние. Российская экономика находится под колоссальным давлением, а новые санкции могут нанести ей еще больше ущерба. Ключевые меры включают сокращение доходов России от продажи нефти и газа и контроль над более чем €200 млрд заблокированных валютных резервов Центрального банка РФ.

Недавние действия Великобритании и Финляндии по изъятию российских судов показывают готовность европейских стран усиливать экономическое давление. Кроме того, важно реорганизовать российские активы в европейских финансовых учреждениях, таких как Euroclear, создав отдельные капитальные структуры. Это позволит при необходимости их конфисковать или направить на возмещение ущерба Украине.

Эксперты подчеркивают, что Европа должна сначала показать готовность сделать курс Путина болезненным, прежде чем садиться за стол переговоров. Любая попытка вести диалог без реальных рычагов влияния будет пустой формальностью.

Стратегическая цель Европы — не просто участвовать в переговорах, а изменить баланс сил в свою пользу, укрепив экономические и финансовые позиции. Лишь после этого можно говорить о прямом диалоге с Кремлем, что позволит европейскому голосу реально учитываться в международных процессах вокруг Украины.

Эта стратегия сочетает давление на экономику России, контроль над активами и согласованную санкционную политику, создавая основу для будущих переговоров с максимальной эффективностью.

