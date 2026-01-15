Самые важные выборы в ЕС 15.01.2026, 17:03

1,390

Орбану грозят серьезные испытания.

Венгрия готовится к одной из самых важных электоральных кампаний последних лет. Популистскому премьеру Виктору Орбана, находящемуся у власти 15 лет, предстоят серьезные испытания. Лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр, по последним опросам, опережает «Фидес» Орбана на 12 пунктов и может бросить вызов модели «нелиберальной демократии», которую продвигает премьер, пишет POLITICO (перевод — сайт Charter97.org.

Почему эти выборы важны?

Для Венгрии это не просто смена правительства — это проверка модели «нелиберальной демократии» Орбана. За годы правления он усилил контроль над СМИ и госкомпаниями, ограничил независимость судов и снизил позиции страны в мировых рейтингах прозрачности. Орбан также блокирует решения ЕС по санкциям против России и помощи Украине, что делает Венгрию важным игроком в европейской политике.

Какие основные темы кампании?

Оппозиция обвиняет Орбана и «Фидес» в коррупции, кумовстве и ухудшении экономической ситуации. Орбан пытается выставить Мадьяра «марионеткой Брюсселя». Оппозиционная «Тиса» избегает спорных тем, чтобы набрать абсолютное большинство и реформировать электоральную систему, которую они считают «подстроенной под Орбана».

Когда и как пройдут выборы?

Выборы назначены на 12 апреля. Граждане изберут 199 депутатов Национального собрания: 106 по одномандатным округам и 93 по партийным спискам. Хотя официальная кампания стартует 21 февраля, активная борьба идет уже несколько месяцев.

Будут ли выборы честными?

Оппозиция сталкивается с системой, выгодной для «Фидес»: правящая партия контролирует около 80% медиа и имеет доступ к ресурсам государства. Тем не менее эксперты считают, что при соблюдении прозрачности голосования победа Мадьяра возможна.

Что изменится в стране, если победит Мадьяр?

Даже в случае победы изменения будут постепенными. Ключевые институты останутся под контролем представителей Орбана. Однако при двух третях голосов в парламенте новое правительство сможет изменить конституцию, восстановить систему сдержек и противовесов, ввести лимиты полномочий и укрепить верховенство закона.

Эти выборы станут решающим испытанием для будущего Венгрии и ее роли в ЕС, а также проверкой возможности преодолеть политику постоянного противодействия Брюсселю.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com