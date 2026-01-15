закрыть
15 января 2026, четверг
Произошла первая медицинская эвакуация с МКС

  • 15.01.2026, 17:34
  • 1,558
Произошла первая медицинская эвакуация с МКС
Фото: NASA/Билл Ингэллс

Экипаж успешно вернулся на Землю.

Миссия Crew-11, организованная NASA и SpaceX, завершилась успешным приводнением в Тихом океане у побережья Сан-Диего в ночь на четверг. Экипаж Международной космической станции (МКС) вернулся на Землю после более чем пяти месяцев в космосе, пишет NASA (перевод — сайт Charter97.org).

На борту корабля находились астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финке, японский астронавт Кимия Юи и космонавт Роскосмоса Олег Платонов. Приземление прошло в 12:41 по тихоокеанскому времени, а команды SpaceX оперативно извлекли экипаж и корабль.

«Я невероятно горжусь нашими астронавтами и командами NASA, SpaceX и международных партнеров», — заявил администратор NASA Джаред Айзекман. «Экипаж Crew-11 выполнил более 140 научных экспериментов, продвигающих человечество на пути к исследованию космоса. Такие миссии демонстрируют возможности американской космической программы — быстро возвращать экипажи на Землю, запускать новые и продолжать подготовку к исторической миссии Artemis II к Луне и Марсу».

Фото: NASA/Билл Ингэллс

Возвращение произошло примерно на месяц раньше запланированного из-за медицинских причин одного из членов экипажа, который находится в стабильном состоянии. Перед возвращением NASA обеспечило транспортировку всех четырех участников на местную больницу для дополнительных обследований. После запланированного пребывания в больнице астронавты вернутся в Космический центр Джонсона в Хьюстоне для стандартной реабилитации и оценки состояния после полета.

Экипаж Crew-11 стартовал 1 августа 2025 года с космодрома Кеннеди во Флориде. За 167 дней миссии они сделали более 2 670 оборотов вокруг Земли. Финке совершил свой четвертый космический полет, Юи второй, а для Кардман и Платонова это был первый полет.

