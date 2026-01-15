закрыть
15 января 2026, четверг, 18:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Z-пропагандист признал, что России придется скоро сворачивать войну

3
  • 15.01.2026, 17:36
  • 5,062
Z-пропагандист признал, что России придется скоро сворачивать войну

Силы страны уже истощены.

Рассказы Кремля и российской пропаганды о том, что Россия готова воевать против Украины еще много лет, не соответствуют действительности. Силы страны уже истощены, скоро придется сворачивать так называемую «СВО».

Такое заявление в своей программе сделал известный российский Z-блогер, «рассерженный патриот» Максим Калашников, пишет «Диалог».

«Понятно, что Российская Федерация, вопреки утверждениям пропаганды, воевать вечно не может. Мы истощаемся, это видно», — сказал Калашников.

У Украины, по его мнению, дела обстоят на порядок лучше благодаря помощи Запада.

«Украина… Трамп так сумел построить схему, что европейцы 90 млрд евро подкинут. С деньгами во всяком случае вопрос будет решен», — подчеркнул Z-патриот.

Ранее Калашников прогнозировал, что окончание войны для России будет чрезвычайно тяжелым. Агрессия повергла страну в сильнейший экономический и демографический кризис, который, по мнению Z-блогера, может вылиться в серьезную социальную нестабильность. Он не исключает, что РФ снова пойдет по сценарию распада Советского Союза.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип