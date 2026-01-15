Z-пропагандист признал, что России придется скоро сворачивать войну

Z-пропагандист признал, что России придется скоро сворачивать войну3
15.01.2026
Силы страны уже истощены.
Рассказы Кремля и российской пропаганды о том, что Россия готова воевать против Украины еще много лет, не соответствуют действительности. Силы страны уже истощены, скоро придется сворачивать так называемую «СВО».
Такое заявление в своей программе сделал известный российский Z-блогер, «рассерженный патриот» Максим Калашников, пишет «Диалог».
«Понятно, что Российская Федерация, вопреки утверждениям пропаганды, воевать вечно не может. Мы истощаемся, это видно», — сказал Калашников.
У Украины, по его мнению, дела обстоят на порядок лучше благодаря помощи Запада.
«Украина… Трамп так сумел построить схему, что европейцы 90 млрд евро подкинут. С деньгами во всяком случае вопрос будет решен», — подчеркнул Z-патриот.
Ранее Калашников прогнозировал, что окончание войны для России будет чрезвычайно тяжелым. Агрессия повергла страну в сильнейший экономический и демографический кризис, который, по мнению Z-блогера, может вылиться в серьезную социальную нестабильность. Он не исключает, что РФ снова пойдет по сценарию распада Советского Союза.