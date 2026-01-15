Z-пропагандист признал, что России придется скоро сворачивать войну 3 15.01.2026, 17:36

5,062

Силы страны уже истощены.

Рассказы Кремля и российской пропаганды о том, что Россия готова воевать против Украины еще много лет, не соответствуют действительности. Силы страны уже истощены, скоро придется сворачивать так называемую «СВО».

Такое заявление в своей программе сделал известный российский Z-блогер, «рассерженный патриот» Максим Калашников, пишет «Диалог».

«Понятно, что Российская Федерация, вопреки утверждениям пропаганды, воевать вечно не может. Мы истощаемся, это видно», — сказал Калашников.

У Украины, по его мнению, дела обстоят на порядок лучше благодаря помощи Запада.

«Украина… Трамп так сумел построить схему, что европейцы 90 млрд евро подкинут. С деньгами во всяком случае вопрос будет решен», — подчеркнул Z-патриот.

Ранее Калашников прогнозировал, что окончание войны для России будет чрезвычайно тяжелым. Агрессия повергла страну в сильнейший экономический и демографический кризис, который, по мнению Z-блогера, может вылиться в серьезную социальную нестабильность. Он не исключает, что РФ снова пойдет по сценарию распада Советского Союза.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com