США надавили на Лукашенко? 15.01.2026, 18:07

1,622

Премьер Литвы рассказала, как американцы помогли решить вопрос с метеозондами из Беларуси.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что США предупредили литовскую сторону о своих намерениях относительно Беларуси, но не оказывали давления с требованием ослабить санкции, пишет Delfi.lt. По ее словам, американцы только отметили, что планируют обсуждать с Беларусью тему калийных удобрений, подчеркнув, что это не касается Литвы. После этого к вопросу больше не возвращались, и литовское правительство не стало развивать тему без дополнительных сигналов.

Ругинене также рассказала, что США помогли Литве в решении проблемы с метеозондами с контрабандой из Беларуси, которые осенью прошлого года парализовали работу литовских аэропортов.

Дипломатические попытки договориться с Минском тогда не дали результата, так как с белорусской стороны не было ни ответа, ни желания остановить полеты зондов.

В итоге закрытие границы со стороны Литвы и поддержка США позволили снизить интенсивность гибридной атаки и возобновить дипломатический диалог.

По словам премьер-министра Литвы, сотрудничество с США продолжается и сейчас — в том числе для освобождения литовских фур, задержанных в Беларуси. Она отметила, что контакты с американской стороной происходят ежедневно и касаются не только транспортной сферы. Ругинене упомянула также декабрьское освобождение политзаключенных в Беларуси и подчеркнула, что есть много вопросов, которые Литва согласовывает с США и в дальнейшем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com