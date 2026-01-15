США надавили на Лукашенко?
- 15.01.2026, 18:07
- 1,622
Премьер Литвы рассказала, как американцы помогли решить вопрос с метеозондами из Беларуси.
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что США предупредили литовскую сторону о своих намерениях относительно Беларуси, но не оказывали давления с требованием ослабить санкции, пишет Delfi.lt. По ее словам, американцы только отметили, что планируют обсуждать с Беларусью тему калийных удобрений, подчеркнув, что это не касается Литвы. После этого к вопросу больше не возвращались, и литовское правительство не стало развивать тему без дополнительных сигналов.
Ругинене также рассказала, что США помогли Литве в решении проблемы с метеозондами с контрабандой из Беларуси, которые осенью прошлого года парализовали работу литовских аэропортов.
Дипломатические попытки договориться с Минском тогда не дали результата, так как с белорусской стороны не было ни ответа, ни желания остановить полеты зондов.
В итоге закрытие границы со стороны Литвы и поддержка США позволили снизить интенсивность гибридной атаки и возобновить дипломатический диалог.
По словам премьер-министра Литвы, сотрудничество с США продолжается и сейчас — в том числе для освобождения литовских фур, задержанных в Беларуси. Она отметила, что контакты с американской стороной происходят ежедневно и касаются не только транспортной сферы. Ругинене упомянула также декабрьское освобождение политзаключенных в Беларуси и подчеркнула, что есть много вопросов, которые Литва согласовывает с США и в дальнейшем.