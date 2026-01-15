Путин получил болезненный удар 1 15.01.2026, 18:18

1,398

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Москву лишили повода для гордости.

После задержания диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле американскими силами МИД России выступил с заявлением, в котором призвал освободить венесуэльского лидера и его супругу. Об этом пишет издание Foreign Affairs.

При этом авторы материала подчеркивают: на практике Москва не предприняла никаких реальных шагов, чтобы поддержать режим, который еще недавно называла своим ключевым стратегическим союзником в Латинской Америке.

Издание напоминает, что всего семь месяцев назад — в мае 2025 года — Николас Мадуро и Владимир Путин встречались в Кремле, где подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. В документе декларировалось намерение укреплять военные связи и повышать совместную способность противостоять внешним угрозам.

Однако, как отмечает Foreign Affairs, российская сторона не предупредила Мадуро о готовящейся операции США и не оказала ему никакой защиты во время рейда, фактически ограничившись наблюдением за происходящим.

По мнению издания, ситуация в Венесуэле укладывается в уже знакомую модель поведения Кремля, которая прослеживается с начала полномасштабного вторжения России в Украину четыре года назад. Вовлеченная в затяжную войну против Киева, Москва располагает крайне ограниченными ресурсами для поддержки других авторитарных режимов.

В статье также указывается, что в 2024 году Россия фактически не вмешалась, когда пал режим ее давнего союзника Башара Асада в Сирии. В том же году, после ударов США и Израиля по Ирану — еще одному стратегическому партнеру — Москва ограничилась предложением посредничества между сторонами конфликта.

Кроме того, Россия не смогла предоставить ни значимой разведывательной информации, ни эффективных средств противовоздушной обороны, которые могли бы повлиять на развитие событий. В случае с Венесуэлой, подчеркивает издание, помощь со стороны Москвы оказалась еще более символической, чем в ситуациях с Дамаском и Тегераном.

Авторы материала отмечают, что падение Мадуро стало для Владимира Путина особенно болезненным ударом.

«Хотя Венесуэла давно была обузой для российской государственной казны из-за безнадежных кредитов и убыточных нефтяных проектов, эта страна все же давала повод для гордости: Москва могла заявлять, что закрепилась на заднем дворе США», — пишет Foreign Affairs.

