Синоптики призывают белорусов подготовиться к крещенским морозам 15.01.2026, 18:21

Осадков ожидать не стоит.

Стало известно, как долго в Беларуси продержится морозная погода, пишет БелТА.

В Белгидромете отметили, что в 2026-м ослепительная зимняя сказка пришла в Беларусь благодаря антициклону. И пояснили, что сильные морозы, пока из республики не уйдут, а значит в ближайшее время не потеплеет.

— Сибирский антициклон, задержится у нас как минимум в предстоящие шесть суток, — пояснили специалисты.

Еще синоптики сказали белорусам приготовиться к морозам на Крещение.

— Осадков ожидать не стоит, а вот к крещенским морозам нужно быть готовым, — предупредили в Белгидромете.

Сообщается, что ночью 19 января в Беларуси местами похолодает до -28 градусов и только в западных регионах будет около -16 — -17 градусов. Днем на Крещение по стране будет от -8 до -15 мороза. При этом в ближайшее время в Беларуси будут сохраняться аномально низкие температуры, на 8-18 градусов ниже средних многолетних значений. И по-прежнему в разрезе страны — значительные контрасты температур между теплым западом и холодным востоком. По ночам до конца недели будет от -10 до -25 - -28 мороза.

В начале следующей рабочей недели не ожидается и существенных осадков. Только в среду, 21 января, в Беларуси из-за малоактивного фронтального раздела может местами пойти кратковременный снег. А колебания температур в некоторых районах вызовут слабый туман и гололедно-изморозевые явления.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com