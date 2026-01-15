В Украину прибыл с визитом президент Чехии
- 15.01.2026, 18:32
Визит он начал во Львове.
Президент Чехии Петр Павел прибыл в Украину с рабочим визитом, начав поездку со Львова. Об этом сообщает «Европейская правда».
Это уже третья поездка чешского лидера в Украину. Во Львове Павел провел встречи с представителями региональной власти, а также запланировал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В рамках визита во Львове состоялся рабочий обед Петра Павла с главой Львовской областной военной администрации Максимом Козицким и министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.
Кроме того, президент Чехии обсудил с заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко возможные направления углубления оборонного сотрудничества, в том числе вопросы противодействия беспилотникам.