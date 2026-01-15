Президент Германии встретился с Марией Колесниковой 15.01.2026, 18:53

Франк-Вальтер Штайнмайер

Штайнмайер принял ее в резиденции в дворце Бельвю.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретился с бывшей политзаключенной Марией Колесниковой. Он принял её в своей резиденции в дворце Бельвю, пишет «Немецкая волна».

Колесникова оставила запись в гостевой книге, где ранее такую же запись оставляла нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. «Прекрасно снова видеть вас на свободе», — сказал перед журналистами Франк-Вальтер Штайнмайер Колесниковой.

13 декабря 2025 года Марию Колесникову освободили после переговоров с США вместе со 122 другими политическими заключенными. Белорусские власти вывезли их в Украину, после они смогли уехать в страны ЕС. Марию Колесникову и Виктора Бабарико официально приняла Германия.

