Президент Германии встретился с Марией Колесниковой
- 15.01.2026, 18:53
- 1,146
Штайнмайер принял ее в резиденции в дворце Бельвю.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретился с бывшей политзаключенной Марией Колесниковой. Он принял её в своей резиденции в дворце Бельвю, пишет «Немецкая волна».
Колесникова оставила запись в гостевой книге, где ранее такую же запись оставляла нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. «Прекрасно снова видеть вас на свободе», — сказал перед журналистами Франк-Вальтер Штайнмайер Колесниковой.
13 декабря 2025 года Марию Колесникову освободили после переговоров с США вместе со 122 другими политическими заключенными. Белорусские власти вывезли их в Украину, после они смогли уехать в страны ЕС. Марию Колесникову и Виктора Бабарико официально приняла Германия.