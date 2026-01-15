закрыть
15 января 2026, четверг, 19:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Германии встретился с Марией Колесниковой

  • 15.01.2026, 18:53
  • 1,146
Президент Германии встретился с Марией Колесниковой
Франк-Вальтер Штайнмайер

Штайнмайер принял ее в резиденции в дворце Бельвю.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретился с бывшей политзаключенной Марией Колесниковой. Он принял её в своей резиденции в дворце Бельвю, пишет «Немецкая волна».

Колесникова оставила запись в гостевой книге, где ранее такую же запись оставляла нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. «Прекрасно снова видеть вас на свободе», — сказал перед журналистами Франк-Вальтер Штайнмайер Колесниковой.

13 декабря 2025 года Марию Колесникову освободили после переговоров с США вместе со 122 другими политическими заключенными. Белорусские власти вывезли их в Украину, после они смогли уехать в страны ЕС. Марию Колесникову и Виктора Бабарико официально приняла Германия.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип