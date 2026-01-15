CEPA: Румыния делает себя незаменимой для НАТО 15.01.2026, 19:11

Страна становится ключевым логистического узла Североатлантического альянса.

Румыния усиливает свою роль в Североатлантическом альянсе, становясь одним из ключевых логистических центров НАТО в Восточной Европе. С января в стране начал работу новый логистический хаб НАТО, который будет использоваться для координации поставок вооружений Украине. Он действует параллельно с аналогичным центром в польском Жешуве, отражая расширение военной инфраструктуры альянса вокруг Украин, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Одновременно Румыния расширяет авиабазу на побережье Черного моря. К 2030 году она сможет принимать до 10 тысяч военнослужащих и станет крупнейшей авиабазой НАТО в Европе. Это значительно усилит присутствие альянса в Черноморском регионе, который традиционно считался зоной влияния России, и подтвердит стратегическую ориентацию Бухареста на НАТО.

Активизация оборонной политики происходит на фоне новой линии Вашингтона, призывающей европейские страны брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. В октябре США объявили о выводе около 700 военнослужащих из Румынии, однако порядка тысячи американских военных остаются в стране, в том числе на базе ПРО в Девеселу.

Министр обороны Румынии Раду Мируцэ запросил увеличение оборонного бюджета в 2026 году до 2,7% ВВП против 2,3% в 2025-м, ссылаясь на ухудшение ситуации с безопасностью и случаи проникновения российских ракет и дронов в воздушное пространство страны. При этом Румыния сталкивается с самым высоким дефицитом бюджета в ЕС, что делает рост расходов финансово чувствительным.

Ключевым элементом новой роли страны стал Дунайский коридор — важнейшая транспортная артерия для экспорта украинских товаров. С 2022 года через него было вывезено более 193 млн тонн грузов, что превратило Румынию из периферийного участника в один из центральных узлов логистической сети НАТО и важный инструмент поддержки Украины и сдерживания России.

