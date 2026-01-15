В Риге за 10 дней родилось восемь пар близнецов 15.01.2026, 19:17

Необычно высокий «близнецовый» показатель удивил жителей Латвии.

За короткий период в Рижском роддоме был зафиксирован необычно высокий «близнецовый» показатель. Всего за десять дней там появились на свет восемь пар близнецов, пишет Delfi.

Среди новорожденных — четыре пары девочек, три пары мальчиков, а также одна пара разнополых близнецов.

Статистика роддома также показывает рост числа рождений за год. Если в 2024 году здесь родились 3722 ребенка, то в 2025 году этот показатель увеличился до 3959. В 2025-м среди новорожденных было 1763 девочки и 1959 мальчиков, тогда как годом ранее на свет появились 1958 девочек и 2001 мальчик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com