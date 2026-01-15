В Риге за 10 дней родилось восемь пар близнецов
- 15.01.2026, 19:17
Необычно высокий «близнецовый» показатель удивил жителей Латвии.
За короткий период в Рижском роддоме был зафиксирован необычно высокий «близнецовый» показатель. Всего за десять дней там появились на свет восемь пар близнецов, пишет Delfi.
Среди новорожденных — четыре пары девочек, три пары мальчиков, а также одна пара разнополых близнецов.
Статистика роддома также показывает рост числа рождений за год. Если в 2024 году здесь родились 3722 ребенка, то в 2025 году этот показатель увеличился до 3959. В 2025-м среди новорожденных было 1763 девочки и 1959 мальчиков, тогда как годом ранее на свет появились 1958 девочек и 2001 мальчик.