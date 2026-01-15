NI: Путин — пример военного, политического и морального провала 4 15.01.2026, 19:24

2,528

Имперские амбиции Кремля уже обошлись слишком дорого.

«Поздравляем, Путин»: война в Украине превзошла Вторую мировую по длительности и обернулась катастрофическими потерями России

Война России против Украины официально превзошла по продолжительности участие СССР во Второй мировой войне. 11 января 2026 года вторжение достигло отметки в 1420 дней — ровно столько длилась так называемая «Великая Отечественная война» для Советского Союза с 1941 по 1945 год, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Этот символический рубеж стал мрачным напоминанием о цене, которую Кремль платит за авантюру Путина. По оценкам, Россия уже потеряла около 1,2 млн человек убитыми и ранеными, а также десятки тысяч единиц техники — танков, артиллерии и авиации. И все это без достижения заявленных целей.

Для сравнения: нацистскую Германию СССР в итоге остановил, переломил ход войны и дошел до Берлина. В Украине же, спустя почти четыре года боев, российская армия не смогла ни сломить сопротивление Киева, ни установить контроль даже над ограниченными целями, с которыми Кремль начинал вторжение в феврале 2022 года.

Историческая ирония заключается в том, что Путин постоянно апеллирует к наследию Второй мировой войны, называя нынешнюю агрессию «экзистенциальной борьбой». Однако факты говорят об обратном, вместо мобилизации и победы — затяжная война на истощение, огромные потери и стратегический тупик.

Да, потери России в Украине меньше, чем во время Второй мировой, когда погибли около 11 млн советских солдат и не менее 10 млн мирных жителей. Но тогда Кремль вел войну за выживание государства. Сегодня же сотни тысяч россиян гибнут ради политических амбиций одного человека.

После 1420 дней боев война Путина стала не символом силы, а наглядным примером военного, политического и морального провала. И конца этому кровопролитию по-прежнему не видно.

