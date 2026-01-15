В Польше анонсировали передачу Украине МиГ-29 1 15.01.2026, 19:53

Киев получит до девяти истребителей.

Польша планирует передать Украине до девяти своих истребителей МиГ-29, решение принято и сейчас ведется обсуждение деталей с Киевом. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Павел Залевский, чьи слова приводит TVP World.

«Мы ждем ответа от Министерства обороны Украины. Переговоры продолжаются. Это уже исключительно технические обсуждения», — сказал Залевский.

По его словам, Киев поддерживает предложение о передаче истребителей, и сейчас логистика и технические детали находятся на стадии доработки. Первоначальная поставка будет состоять из «менее десяти самолетов», сказал замминистра.

