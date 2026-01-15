Залужный вернулся в Украину и встретился с Зеленским 1 15.01.2026, 19:55

3,012

Что обсуждали.

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный приехал в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Об этом украинский лидер в телеграм-канале.

«Встретились с Валерием Залужным. Поблагодарил его за работу в команде Украины. И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей. Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут укрепить всех нас», — написал Зеленский.

В конце декабря украинское издание Radio NV сообщило, ссылаясь на источники, о планах Залужного вернуться в Украину и уйти в отставку с должности посла. «Они с президентом обсуждали разные должности для Залужного, от премьера до главы офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил», — рассказал собеседник издания. Залужный размышлял о должности посла в США или главкома ВСУ, но решений принято не было, утверждали другие источники Radio NV.

