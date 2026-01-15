закрыть
Столичная пенсионерка отправилась в командировку в Москву по заданию «майора КГБ»

  • 15.01.2026, 20:04
Столичная пенсионерка отправилась в командировку в Москву по заданию «майора КГБ»

Ее задержали с деньгами перед посадкой в поезд.

«Коммунальник» и «майор КГБ» отправили столичную пенсионерку командировкой в Москву. В итоге женщина стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве, сообщил в эфире «Радио-Минск» официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский.

В начале декабря 62-летней минчанке позвонили на домашний телефон. Неизвестный представился сотрудником водоканала, под предлогом проверки счетчиков сумел выманить у женщины данные паспорта.

Уже через считаные минуты в Viber раздался тревожный звонок от «майора КГБ». Тот сообщил, что с ней связывались мошенники и, раз она предоставила им свои личные данные, на ее имя якобы оформлены кредиты в двух банках.

Дальше, как по сценарию, последовала череда звонков от людей, представлявшихся сотрудниками Следственного комитета и Национального банка. Интрига от мошенников нарастала: «внештатный сотрудник», «тайная операция», «командировка в Москву» — все это звучало убедительно и тревожно.

Когда аферисты поняли, что у женщины нет больших накоплений, они нашли другой способ использовать ее. Под предлогом помощи в поимке преступников минчанку 10 декабря отправили на такси по нескольким адресам, где она получила два пакета с деньгами. Пунктом назначения была Москва.

Женщину удалось остановить прямо перед отправлением поезда в Россию. В вагоне ей открылась горькая правда: она оказалась не героиней спецоперации, а всего лишь пешкой в руках интернет-аферистов.

Дзержинским районным отделом СК по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ведется следствие, пенсионерке грозит от трех до 12 лет лишения свободы.

