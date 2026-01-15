Нефтегазовые доходы РФ рухнули до минимума со времен пандемии 15.01.2026, 20:33

Российский бюджет стремительно теряет сырьевую ренту.

Нефтегазовые доходы в декабре составили 448 млрд руб., а по итогам года 8,48 трлн росс. руб., сообщил Минфин. Последний раз бюджет получал от нефти и газа меньше в пандемийном 2020 г.: 405 млрд руб. в августе и 5,2 триллиона за весь год, передает The Moscow Times.

Тогда средняя цена российской нефти составила $41,7. В конце прошлого года она вернулась к этому уровню: $44,9 за баррель в ноябре и $39,2 в декабре, по данным Минэкономразвития. Аналитики MMI называют недобор нефтегазовых доходов «бюджетной катастрофой».

В бюджет этого года заложена средняя цена барреля Urals $59. Поэтому в январе нефтегазовые доходы бюджета окажутся существенно ниже плана – на 232 млрд руб., по оценке Минфина. Чтобы компенсировать разницу, ему придется продавать валюту и золото из Фонда национального благосостояния (ФНБ) – на 192 млрд руб., или 12,8 млрд руб. в день с 16 января по 5 февраля. Разница в 40 млрд руб. вызвана тем, что в декабре недобор оказался меньше, чем ожидал Минфин.

В ФНБ на 1 декабря оставалось 4,1 трлн руб. ликвидных активов, и такими темпами фонд может скоро исчерпаться. Нефтегазовые доходы в этом году запланированы в размере 8,9 трлн руб., но многие эксперты сомневаются, что получится столько собрать.

Нефтегазовые доходы в 2026 г. «могут быть ближе к 7,5-7,8 трлн руб.», или на 1,1-1,4 триллиона ниже плана, оценивал экономист Дмитрий Полевой. Если и цены на российскую нефть, и курс останутся примерно на текущих уровнях, нефтегазовые доходы в 2026 г. могут оказаться примерно на 3,5 трлн руб. ниже запланированных, подсчитали аналитики «Твердых цифр». Это сопоставимо с недобором в прошлом году, если сравнивать итоговый результат с 10,9 трлн руб. нефтегазовых доходов, заложенных в первой версии бюджета, принятой в конце 2024 г. Аналитики MMI допускают при сохранении нынешних цен на нефть недобор нефтегазовых доходов в 3 трлн руб. по итогам года и исчерпание ФНБ. По оценке Полевого, при нынешней конъюнктуре кубышки хватит на 1,5-2 года.

Минфин не предполагает расходовать средства фонда, на покрытие дефицита бюджета, но, если нефтегазовые доходы будут меньше базовых, разница будет компенсироваться из ФНБ. Кроме того, правительство продолжает вкладывать сотни миллиардов рублей в инфраструктурные проекты (0,5-0,7 трлн руб. в год, по подсчетам Полевого). Эксперты ИНП РАН и РЭУ им. Плеханова уверены, что лоббисты не оставят попыток добраться до средств ФНБ: «Вокруг использования этого Фонда будет вести дискуссия весь 2026 год, — говорилось в их презентации. — Не исключено существенное (вплоть до нивелирования) истощение его средств».

Они уверены, что в весной бюджет будет «существенно скорректирован», как и в прошлом году. Тогда из-за падения цен на нефть и укрепления рубля нефтегазовые доходы были уменьшены на 2,6 трлн руб.

Если в этом году цены на российскую нефть не вырастут, придется снизить заложенную в бюджет цену нефти, отмечали руководители ЦБ. Он советует определять ее, исходя из консервативной оценки, иначе «увеличится риск исчерпания резервов и роста бюджетного дефицита».

Правительство этому совету не следует. Минфин намерен уменьшать заложенную в бюджет цены на $1 в год до $55 в 2030 г. Прогноз Минэкономразвития предполагает, что средняя цена нефти Brent в 2026-2028 гг. будет $70-72 баррель, а дисконт российской Urals будет уменьшаться. В этому году стоимость Brent колеблется в диапазоне $60-65, а скидки на российскую нефть из-за санкций превышают $20.

Дело не только в ценах на нефть. Существенным риском остается сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов в результате возможного усиления санкций, предупреждал ИНП РАН. По оценке Полевого, нефтегазовый экспорт может упасть с $220 млрд в 2025 г. до $185-190 млрд в этом году.

