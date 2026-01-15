закрыть
15 января 2026, четверг, 21:19
Путин не решился раскритиковать Трампа за свержение Мадуро и захват российских танкеров

  • 15.01.2026, 20:54
Диктатор РФ продолжает хранить молчание.

Диктатор РФ продолжает хранить молчание.

Диктатор РФ Владимир Путин продолжает хранить молчание в связи с действиями США в Венесуэле, с которой Россия связана договором о «стратегическом всеобъемлющем» партнерстве и в которую вложила почти $20 млрд за последние два десятилетия, передает The Moscow Times.

В ходе первого публичного выступления после новогодних каникул, на церемонии вручени вверительных грамот иностранным послам в Кремле, Путин ни слова не проронил о захвате американскими военными Николаса Мадуро, с которым дваждлы встречался за последние полтора года (в мае-2025 года и в октябре-2024), называя Венесуэлу «другом» и «надежным партнером» России.

Промолчал Путин также о задержаниях танкеров российского теневого флота, которые использовались для перевозки венесуэльской нефти. Ни слова о Венесуэле не сказал в ходе первого пост-новогоднего брифинга в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Обращаясь к послам, Путин заявил, что ситуация на международной арене «всё больше и больше деградирует». «Поиск консенсуса и компромиссных развязок всё чаще подменяются односторонними, причём весьма опасными действиями. И вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жизни и отдавать приказы», — сказал он.

Операция против Мадуро, которому в США грозит пожизненное заключение по обвинениям в организации наркоторговли, разозлила Москву, но отношения с Вашингтоном для Кремля важнее, рассказал Bloomberg знакомый с ситуацией источник.

По его словам, потерю дружественного режима в Венесуэле в Кремле не считают катастрофой. Куда серьезнее, подчеркивал собеседник Bloomberg, ситуация с Ираном, которому Трамп грозил ударами для поддержки протестующих против власти аятолл. Иран является крупным военным партнером России и с начала войны в Украине поставил ракет и дронов на $3 млрд. Но несмотря на это, Россия вряд ли будет вмешиваться и, скорее всего, ограничится выражением публичной поддержки, говорил собеседник агентства.

