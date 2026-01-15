В Беларуси грядет 10-летняя засуха? 15.01.2026, 21:06

1,018

Расчеты ученых.

По оценкам ученых, в ближайшие годы наша страна столкнется с серией сильных засух. Такой прогноз дали в Институте природопользования НАН Беларуси по итогам пятилетних климатических исследований. Специалисты рассчитали, как до 2050 будут меняться ключевые показатели – температура, продолжительность вегетационного периода, сроки заморозков, а также частота и интенсивность засушливых периодов.

По словам специалистов, именно засухи становятся одним из главных климатических рисков для страны, прежде всего – для сельского хозяйства. Речь идёт не о единичных погодных аномалиях, а о формировании устойчивых климатических циклов, рассказали в эфире телеканала СТВ.

Директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей Лысенко отметил, что страна уже входит в очередную неблагоприятную фазу: «По нашим расчётам, с 2027 по 2032-2034 годы ожидаются достаточно сильные летние засухи. Фактически с 2028 по 2034 год мы прогнозируем новую фазу засух именно в июне – это ключевой месяц для сельского хозяйства. Сейчас мы снова входим в такую фазу, и к этому нужно быть готовыми», – подчеркнул он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com