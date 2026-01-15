закрыть
В Беларуси грядет 10-летняя засуха?

  • 15.01.2026, 21:06
  • 1,018
В Беларуси грядет 10-летняя засуха?

Расчеты ученых.

По оценкам ученых, в ближайшие годы наша страна столкнется с серией сильных засух. Такой прогноз дали в Институте природопользования НАН Беларуси по итогам пятилетних климатических исследований. Специалисты рассчитали, как до 2050 будут меняться ключевые показатели – температура, продолжительность вегетационного периода, сроки заморозков, а также частота и интенсивность засушливых периодов.

По словам специалистов, именно засухи становятся одним из главных климатических рисков для страны, прежде всего – для сельского хозяйства. Речь идёт не о единичных погодных аномалиях, а о формировании устойчивых климатических циклов, рассказали в эфире телеканала СТВ.

Директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей Лысенко отметил, что страна уже входит в очередную неблагоприятную фазу: «По нашим расчётам, с 2027 по 2032-2034 годы ожидаются достаточно сильные летние засухи. Фактически с 2028 по 2034 год мы прогнозируем новую фазу засух именно в июне – это ключевой месяц для сельского хозяйства. Сейчас мы снова входим в такую фазу, и к этому нужно быть готовыми», – подчеркнул он.

