Макрон: Две трети разведывательных данных для Украины обеспечивает Франция

Макрон: Две трети разведывательных данных для Украины обеспечивает Франция1
- 15.01.2026, 21:38
Париж в этом аспекте заменяет США.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция обеспечивает Украину двумя третями разведданных, заменив в этом аспекте США.
Об этом Эммануэль Макрон сказал во время выступления перед военными на базе Истр-Ле-Тюбе.
По словам Макрона, изменения начались после того, как в марте 2025 года США приостановили обмен разведывательными данными с Украиной в рамках политических договоренностей по мирным переговорам с Россией.
С тех пор Европа взяла на себя ключевую роль в поддержке Киева, в частности через коалицию из более чем 30 стран, которая предоставляет Украине финансовую и техническую помощь.
«Если год назад Украина чрезвычайно зависела от американских разведданных, то сегодня две трети информации поступают от Франции», - заявил Макрон в своем обращении к французским военным.
По словам Макрона, французские службы координируют и предоставляют украинским войскам разведывательную информацию, необходимую для планирования ударных операций и обороны.
«Сигнал, который мы посылаем украинским партнерам, другим европейцам и всему миру - в том, что мы готовы. Мы готовы поддерживать эти усилия сопротивления. Мы готовы сдерживать новые агрессии или обеспечивать мир на нашей земле», - добавил президент Франции.
В Министерстве обороны Франции не комментировали эти заявления Макрона, но подтвердили, что значительная часть предоставленных данных имеет техническое происхождение и не зависит от США. Бывший французский министр обороны Себастьян Лекорню отмечал, что собственные разведданные Франции способны компенсировать частичное прекращение американской поддержки, обеспечивая Украине необходимую оперативную информацию.