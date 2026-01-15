закрыть
15 января 2026, четверг
Классическую синюю сумку IKEA снимают с производства

  • 15.01.2026, 21:48
Шведская компания представит обновленную версию сумки.

Классическая синяя сумка от компании IKEA будет выведена из текущего ассортимента в апреле 2026 года. Вместо нее компания планирует представить обновленную версию культового аксессуара, пишет Аftonbladet.

Ранее на сайте IKEA появилась информация о том, что модель, обозначенная как big, blue, вскоре будет снята с производства. Это вызвало широкий резонанс среди покупателей, для многих из которых синяя сумка стала универсальным и долговечным предметом повседневного использования.

Пресс-секретарь IKEA Фредрик Норлид сообщил, что опасения поклонников сумки напрасны. По его словам, cумка останется в ассортименте компании, но будет представлена в обновленном виде. При этом пока остается неясным, какие именно изменения коснутся новой версии сумки и будут ли сняты с производства все существующие размеры. В компании заявили, что получают множество запросов от покупателей, в том числе владельцев лошадей, которые используют сумку для хранения и перевозки сена.

