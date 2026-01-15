закрыть
Украина обвинила Россию в преступлениях против человечности

  • 15.01.2026, 21:49
  • 1,070
Украина обвинила Россию в преступлениях против человечности

Из-за ударов по энергетике в разгар зимы.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу, подтверждающую, что российские удары по энергетической инфраструктуре являются целенаправленной политикой, имеющей признаки преступлений против человечности. Об этом украинская спецслужба сообщила в своём телеграм-канале.

По данным СБУ, с начала отопительного сезона было задокументировано 256 воздушных атак по объектам энергосистемы и теплоснабжения. С октября 2025 года под удары попали 11 гидроэлектростанций, 45 крупных теплоэлектроцентралей, 49 тепловых электростанций и 151 электроподстанция в различных регионах. Атаки, согласно сообщению ведомства, осуществлялись с использованием ракет «Искандер», «Калибр», Х-101, Х-69 и дронов «Герань» («Шахед»). СБУ квалифицирует эти действия по статье 442-1 Уголовного кодекса Украины («преступления против человечности»), отмечая, что они направлены в первую очередь на уничтожение украинцев.

Как пишет The New York Times, нынешней зимой удары по энергоинфраструктуре Украины стали самыми разрушительными за всю войну. Кремль изменил стратегию и сосредоточился на изоляции и разрушении энергоснабжения Киева, Одессы и Днепра, рассчитывая подорвать моральный дух населения и вынудить украинские власти пойти на уступки, отмечает издание. При этом большинство жителей Киева, с которыми удалось пообщаться NYT, считают необходимым продолжать сопротивление.

Министерство энергетики Украины тем временем сообщает о новых последствиях атак. В ночь на 15 января удары привели к отключениям в Житомирской и Харьковской областях. В Полтавской и Сумской областях утром того же дня были введены аварийные отключения из-за тяжёлой ситуации в энергосистеме. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Киеве и Киевской области, где действуют экстренные, а не плановые графики отключений. По данным компании ДТЭК, большую часть времени столица пока будет оставаться без света.

Также в результате январских атак на крупнейшие столичные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 без тепла временно осталась половина Киева, и около 400 домов всё ещё не имеют отопления. Ремонтные работы ведутся круглосуточно, но осложняются боевыми действиями и погодными условиями.

