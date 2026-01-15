США ввели новые санкции против Ирана

США ввели новые санкции против Ирана1
- 15.01.2026, 22:02
Из-за жесткого подавления протестов.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении новых санкций против Ирана на фоне массовых протестов и расстрелов митингующих.
Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина в четверг, 15 января.
«Соединенные Штаты твердо поддерживают иранский народ в его призывах к свободе и справедливости. По указанию президента Трампа Министерство финансов вводит санкции против ключевых иранских лидеров, причастных к жестоким репрессиям против иранского народа. Министерство финансов будет использовать все инструменты, чтобы преследовать тех, кто стоит за тираническим ущемлением прав человека со стороны режима», — заявил министр финансов Скотт Бессент.
В пресс-релизе говорится, что OFAC вносит в санкционный список 18 человек и организаций.
Они, как отмечает Минфин, играют решающую роль в отмывании средств от продажи иранской нефти и нефтехимической продукции на иностранные рынки в рамках тайных сетей «теневого банкинга» санкционных финучреждений Ирана Bank Melli и Shahr Bank.
Среди прочего, в санкционный список попали такие лица:
Али Лариджани — секретарь Верховного комитета по нацбезопасности Ирана, отвечающий за координацию и ответы на протесты от имени Верховного лидера страны;
Мохаммед Реза Хашемифар — командующий Правоохранительных сил Ирана (ЛЕФ) в провинции Лорестан, причастных к преступлениям против гражданских;
Нематолла Багери — командующий КСИР в провинции Лорестан, где силы безопасности расстреливали мирных жителей;
Азизолла Малеки — командующий ЛЕФ в провинции Фарс, где силы подавляли протесты и убивали демонстрантов;
Ядолла Буали — командующий КСИР в провинции Фарс, ответственный за насильственные действия против мирных протестующих в Ширазе.
Министерство финансов сообщило, что имущество и доли заблокированных лиц в Соединенных Штатах или под контролем американских граждан блокируются и должны быть уведомлены в OFAC.
Кроме того, блокируются компании, где такие лица владеют 50% и более. В общем правила OFAC запрещают любые операции с этим имуществом без спецразрешения.