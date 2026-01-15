В Беларуси увеличат количество станций для зарядки электрокаров
- 15.01.2026, 22:39
По всей стране появятся более 300 новых зарядных объектов.
Как сообщили в «Белоруснефти», уже в этом году по всей стране появятся более 300 новых зарядных объектов. Около 200 из них будут ультрабыстрыми и начнут работать в Бресте, Витебске, Могилеве, а также вдоль основных автомагистралей М1, М5 и М6.
Согласно имеющимся планам, к концу 2026 года сеть электрозарядных станций государственного оператора «Белоруснефть» будет насчитывать не менее 1300 пунктов. Сейчас их действует 975. В прошлом году предприятие «Белоруснефть-Промсервис» освоило выпуск отечественных зарядных станций.
С учетом того, что большинство электромобилей сейчас поступает в Беларусь из Китая, уже имеющиеся станции были оборудованы разъемами китайского стандарта GB/T. Теперь же новые объекты сразу комплектуются как европейскими коннекторами CCS, так и китайскими.
Всего на сегодня в Беларуси работает около двух тысяч общественных электрозарядных станций.
Ранее также стало известно, что власти продлили действие нулевой таможенной пошлины на электромобили, а квота на их ввоз составляет 20 тысяч машин.