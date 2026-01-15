Германия не пустила российский танкер в Балтийское море через свои территориальные воды 15.01.2026, 22:54

Судно следовало под ложным флагом

Германия не пустила в свои территориальные воды нефтяной танкер Tavian. Об этом сообщили издания NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung. Они утверждают, что судно относится к российскому «теневому флоту».

Это произошло 10 января. Танкер находился в Северном море к западу от Шлезвиг-Гольштейна и следовало в направлении Балтийского моря, в этот момент к танкеру приблизился вертолет федеральной полиции Германии.

Когда судно шло мимо Дании и снова приблизилось к территориальным водам Германии, полиция передала на него сообщение о запрете на вхождение в них. После этого судно изменило курс и покинуло Балтийское море.

По сведениям изданий, изучение документов подтвердило опасения властей: судно следовало под ложным флагом, а идентификационный номер был подделан. В материале сказано, что подобные суда, которые формально не существуют, немецкие власти называют «кораблями-зомби».

