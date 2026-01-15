закрыть
15 января 2026, четверг, 23:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Германия не пустила российский танкер в Балтийское море через свои территориальные воды

  • 15.01.2026, 22:54
Германия не пустила российский танкер в Балтийское море через свои территориальные воды

Судно следовало под ложным флагом

Германия не пустила в свои территориальные воды нефтяной танкер Tavian. Об этом сообщили издания NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung. Они утверждают, что судно относится к российскому «теневому флоту».

Это произошло 10 января. Танкер находился в Северном море к западу от Шлезвиг-Гольштейна и следовало в направлении Балтийского моря, в этот момент к танкеру приблизился вертолет федеральной полиции Германии.

Когда судно шло мимо Дании и снова приблизилось к территориальным водам Германии, полиция передала на него сообщение о запрете на вхождение в них. После этого судно изменило курс и покинуло Балтийское море.

По сведениям изданий, изучение документов подтвердило опасения властей: судно следовало под ложным флагом, а идентификационный номер был подделан. В материале сказано, что подобные суда, которые формально не существуют, немецкие власти называют «кораблями-зомби».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип