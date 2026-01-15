Украина созывает «Энергетический Рамштайн» 15.01.2026, 23:06

Из-за ударов РФ по энергосистеме Украиины.

Министерство иностранных дел Украины по поручению премьер-министра Юлии Свириденко созывает новое заседание формата «Энергетический Рамштайн». Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

«По поручению премьер-министра Юлии Свириденко МИД совместно с Министерством энергетики созывает Энергетический Рамштайн», — сказано в заявлении МИД Украины. В министерстве пояснили, что главная цель созыва «Энергетического Рамштайна» — усилить координацию помощи и расширить объемы поддержки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране планируется ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с энергетическим кризисом. По его словам, Киев оказался не подготовлен к наступившим экстремальным холодам.

