закрыть
16 января 2026, пятница, 0:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина созывает «Энергетический Рамштайн»

  • 15.01.2026, 23:06
Украина созывает «Энергетический Рамштайн»

Из-за ударов РФ по энергосистеме Украиины.

Министерство иностранных дел Украины по поручению премьер-министра Юлии Свириденко созывает новое заседание формата «Энергетический Рамштайн». Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

«По поручению премьер-министра Юлии Свириденко МИД совместно с Министерством энергетики созывает Энергетический Рамштайн», — сказано в заявлении МИД Украины. В министерстве пояснили, что главная цель созыва «Энергетического Рамштайна» — усилить координацию помощи и расширить объемы поддержки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране планируется ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с энергетическим кризисом. По его словам, Киев оказался не подготовлен к наступившим экстремальным холодам.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип