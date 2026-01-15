Президент Чехии во Львове: Украине нужно не сочувствие, а поддержка
- 15.01.2026, 23:27
Петр Павел призвал союзников к прямым и четким действиям.
Президент Чехии Петр Павел во время визита во Львов призвал к «прямой и четкой» поддержке Украины.
Об этом он написал в сети X.
Президент Чехии в четверг начал свой третий визит в Украину со Львова. Павел опубликовал видео с Лычаковского военного кладбища, где он возложил цветы к могилам павших украинских военнослужащих.
Чешский лидер написал, что в условиях тяжелой зимы Украине нужно не сочувствие от партнеров, а четкие действия.
«Украина почти четыре года ежедневно сопротивляется российской агрессии, и ряды могил героев, которые защищали свою страну и свои семьи, демонстрируют ее худшие последствия. В этот момент Украине нужны не наши сочувствия, а настойчивость и прямая и четкая поддержка», – отметил Павел.