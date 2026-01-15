Какой будет погода в Беларуси 16 января
- 15.01.2026, 23:40
Местами изморозь, на отдельных участках дорог – гололедица.
В Беларуси 16 января местами ожидается изморозь, на отдельных участках дорог – гололедица. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 17-24 градусов мороза, местами - минус 25-28 градусов, по западу – минус 10-16. Днем будет от минус 7 градусов по юго-западу до минус 16 градусов по северо-востоку.