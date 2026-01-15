Какой будет погода в Беларуси 16 января 15.01.2026, 23:40

Местами изморозь, на отдельных участках дорог – гололедица.

В Беларуси 16 января местами ожидается изморозь, на отдельных участках дорог – гололедица. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 17-24 градусов мороза, местами - минус 25-28 градусов, по западу – минус 10-16. Днем будет от минус 7 градусов по юго-западу до минус 16 градусов по северо-востоку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com