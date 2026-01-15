закрыть
16 января 2026, пятница, 0:01
Макрон призвал Европу создавать дальнобойные ракеты

  • 15.01.2026, 23:54
Макрон призвал Европу создавать дальнобойные ракеты

Для противодействия российскому «Орешнику».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удар страны-агрессора России баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине стал сигналом для всей Европы, и подтвердил необходимость усиления общей оборонной политики. Его процитировало «Суспільне».

По его словам, угроза таких ударов касается не только Украины, но и европейских стран.

Макрон, в частности, говорил о европейской оборонной инициативе ELSA (European Long Range Strike Approach), которая предусматривает развитие возможностей для ударов на большое расстояние и является ответом на новые вызовы безопасности для континента, ведь Европа – в зоне досягаемости таких ударов.

Выступая перед французскими военными, он отметил, что государства ЕС должны активнее развивать новые оборонные возможности, способные быстро изменить баланс сил. Франция вместе с Германией и Великобританией планирует ускорить создание возможностей ударов на большое расстояние.

Французский лидер подчеркнул, что эти возможности должны стать частью многоуровневой системы сдерживания, которая будет дополнять ядерный потенциал Европы и повышать ее безопасность в условиях растущих военных угроз со стороны России.

