Великобритания поддержала снижение потолка цен на российскую нефть 16.01.2026, 3:08

До $44,1 за баррель.

К решению Евросоюза снизить потолок цен на российскую нефть с 47,6 доллара за баррель до 44,1 доллара присоединился Лондон. Об этом говорится в документе Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI).

Лимит, нынешнее значение которого установлено 2 сентября 2025 года, изменится 31 января в 23:00 по местному времени, то есть 1 февраля по минскому. Поставки, начатые до этой даты и проходящие на текущих условиях ценового потолка, должны быть завершены в период до 17 апреля.

Ограничения подразумевают, что компании из стран, власти которых их поддержали, не имеют права участвовать в транспортировке партий российской нефти и оказании сопутствующих услуг, в том числе страховых, если партия продана по более высокой стоимости. Главной целью потолка цен его авторы называют снижение доходов российской власти, используемых для продолжения боевых действий в Украине, при сохранении объемов поставок на мировой рынок.

