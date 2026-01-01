закрыть
Зеленский: Украина не была и не будет преградой миру

  • 16.01.2026, 5:53
Зеленский: Украина не была и не будет преградой миру

Президент Украины после заявлений Трампа поговорил с генсеком НАТО.

Украина никогда не будет преградой к подписанию мирного соглашения об урегулировании российско-украинской войны. Об этом 15 января в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook ОП, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, в частности – о программе PURL по закупке американского оружия для Украины и возможностях покупать ракеты для украинской ПВО.

«Мы говорили и о дипломатической работе с Америкой – никогда Украина не была и не будет преградой миру. Именно российские ракеты, российские Shahed, российская попытка уничтожить Украину являются четкими доказательствами, что России нужны совсем не соглашения», – отметил Зеленский.

Как указал президент, когда из-за РФ у украинцев нет электричества по 20–30 часов и когда российские удары направлены на то, чтобы «сломать энергетику и людей», именно «на Россию нужно давить».

В обнародованном в Facebook сообщении после разговора с Рютте Зеленский подчеркнул, что российские удары во время холодной зимы придают Украине серьезные вызовы.

«Сегодня был удар россиян по энергетическому объекту в Харькове: сотни тысяч человек остались без света и тепла. Проинформировал Марка об этих обстрелах и наших потребностях для защиты и укрепления ПВО. Программа PURL очень нам в этом помогает, и мы рассчитываем, что в текущем месяце сумма взносов у нее увеличится», – написал президент.

Зеленский рассказал, что они с Рютте также обсудили контакты с партнерами в США и Европе.

“Обменялись нашими взглядами по поводу того, какими должны быть следующие шаги. Мы уже добились значительного прогресса, и сейчас важно не сбавлять темп», – резюмировал президент.

