В Швеции задержали мужчину, который мог шпионить в пользу РФ
- 16.01.2026, 6:31
Что известно.
На прошлой неделе шведские власти арестовали шведского гражданина, подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.
Сейчас мужчина находится под стражей по подозрению в преступлениях, которые он якобы совершил с начала прошлого года. Однако эти преступления могли быть совершены еще в 2022 году.
По данным издания, до 2022 года мужчина работал ИТ-консультантом в Вооруженных силах Швеции. После этого он работал в технической поддержке в ИТ-компании. Он занимался решением проблем и оценкой угроз, а также участвовал в процессах внутренней безопасности компаний.
Также, как отмечается, одним из клиентов ИТ-компании была Bonnier, издательская компания, которая издает многие шведские СМИ, такие как Dagens Nyheter, Expressen и Dagens Industri.
По данным издания, мужчина подал несколько жалоб шведскому омбудсмену. Его имя также связано с сайтами, занимающимися теориями заговора.
Задержанный отрицает какие-либо правонарушения.