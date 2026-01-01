В Швеции задержали мужчину, который мог шпионить в пользу РФ 16.01.2026, 6:31

Что известно.

На прошлой неделе шведские власти арестовали шведского гражданина, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Сейчас мужчина находится под стражей по подозрению в преступлениях, которые он якобы совершил с начала прошлого года. Однако эти преступления могли быть совершены еще в 2022 году.

По данным издания, до 2022 года мужчина работал ИТ-консультантом в Вооруженных силах Швеции. После этого он работал в технической поддержке в ИТ-компании. Он занимался решением проблем и оценкой угроз, а также участвовал в процессах внутренней безопасности компаний.

Также, как отмечается, одним из клиентов ИТ-компании была Bonnier, издательская компания, которая издает многие шведские СМИ, такие как Dagens Nyheter, Expressen и Dagens Industri.

По данным издания, мужчина подал несколько жалоб шведскому омбудсмену. Его имя также связано с сайтами, занимающимися теориями заговора.

Задержанный отрицает какие-либо правонарушения.

