закрыть
16 января 2026, пятница, 0:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске замечена эквадорская гренадилла

  • 16.01.2026, 7:23
В Минске замечена эквадорская гренадилла

По сотне за кило.

В фруктовых отделах столичных магазинов сейчас можно найти разнообразные заморские плоды. Так, журналист Tochka.by обнаружил в Минске экзотический тропический фрукт — гренадиллу.

Гренадилла — ближайший родственник маракуйи. Их часто путают, но первая слаще.

В одном из магазинов Минска гренадилла стоит весьма недешево — 99,99 рубля за кило.

Что интересно, в том же отделе такой же фрукт представлен и в упаковке, в которой он продается поштучно. Если верить ценнику, то за одну гренадиллу придется отдать 13,99 рубля. А за килограмм, указали в магазине, выйдет 55,96 рубля.

Привезли эти плоды из Эквадора, а собрали их еще в декабре прошлого года.

Внутри гренадилла содержит желтую или оранжевую мякоть со множеством черных семян. Фрукт сладкий и ароматный, с легкой кислинкой, что делает его популярным для употребления в свежем виде, а также для приготовления соков, десертов и коктейлей.

Еще гренадилла богата витаминами (например, витамином C) и антиоксидантами, что делает ее полезной для здоровья.

Фрукт обычно растет в тропических и субтропических регионах — в Южной Америке и некоторых частях Африки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип