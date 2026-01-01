В Минске замечена эквадорская гренадилла
- 16.01.2026, 7:23
По сотне за кило.
В фруктовых отделах столичных магазинов сейчас можно найти разнообразные заморские плоды. Так, журналист Tochka.by обнаружил в Минске экзотический тропический фрукт — гренадиллу.
Гренадилла — ближайший родственник маракуйи. Их часто путают, но первая слаще.
В одном из магазинов Минска гренадилла стоит весьма недешево — 99,99 рубля за кило.
Что интересно, в том же отделе такой же фрукт представлен и в упаковке, в которой он продается поштучно. Если верить ценнику, то за одну гренадиллу придется отдать 13,99 рубля. А за килограмм, указали в магазине, выйдет 55,96 рубля.
Привезли эти плоды из Эквадора, а собрали их еще в декабре прошлого года.
Внутри гренадилла содержит желтую или оранжевую мякоть со множеством черных семян. Фрукт сладкий и ароматный, с легкой кислинкой, что делает его популярным для употребления в свежем виде, а также для приготовления соков, десертов и коктейлей.
Еще гренадилла богата витаминами (например, витамином C) и антиоксидантами, что делает ее полезной для здоровья.
Фрукт обычно растет в тропических и субтропических регионах — в Южной Америке и некоторых частях Африки.