Трамп объявил о создании Совета мира

  • 16.01.2026, 8:18
  • 1,038
Для послевоенного управления Сектором Газы.

Президент США Дональд Трамп объявил о создании так называемого «Совета мира», который, по его словам, будет заниматься контролем за послевоенным управлением Сектором Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в соцсети Truht Social.

«Как объявил Стив Уиткофф, мы официально перешли к следующему этапу 20-пунктного мирного плана для Газы», - написал он.

По словам президента США, Совет мира будет работать в тесном взаимодействии с новоназначенным палестинским технократическим правительством - Национальным комитетом по управлению Газой. Он должен управлять сектором в переходный период.

Трамп также заявил, что после введения режима прекращения огня его администрация обеспечила Сектор Газа рекордными объемами гуманитарной помощи.

По его мнению, это создало необходимые условия для перехода к следующему этапу мирного урегулирования.

Отдельно президент США отметил необходимость полной демилитаризации ХАМАС. По его словам, при поддержке Египта, Турции и Катара планируется достичь комплексного соглашения, которое предусматривает сдачу всего вооружения и ликвидацию туннельной инфраструктуры группировки.

Трамп призвал ХАМАС без промедлений выполнить свои обязательства, включая возвращение последних тел погибших в Израиль.

«Население Газы уже достаточно долго страдало. Время пришло», - подытожил он.

Напомним, 14 января США заявили о начале второго этапа 20-пунктного плана президента Дональда Трампа по прекращению войны в Секторе Газа. Речь идет о переходе к демилитаризации, технократическому управлению и восстановлению. Об этом написал в соцсети Х спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

