The Economist: Европа разработала три сценария защиты Гренландии от США 3 16.01.2026, 8:28

Союзники по НАТО уже направили на остров военных.

После последних заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии европейские чиновники рассматривают несколько сценариев защиты крупнейшего острова мира от возможных действий Вашингтона.

Как пишет The Economist, Европа разрабатывает три сценария защиты Гренландии. Союзники по НАТО уже направили на остров около 35 военных для усиления обороны.

Сценарий №1: «Разрядка напряженности». Попытка убедить американскую сторону, что Россия и Китай не представляют угрозы, и создать миссию «Арктический часовой».

Сценарий №2: «Сдерживание и контрмеры». Этот сценарий предполагает экономическое давление на США, включая санкции против компаний, добывающих ресурсы Гренландии без разрешения, возможную распродажу американских гособлигаций и закрытие военных баз США в Европе.

Сценарий №3: «Ожидание новой цели» — рассчитывает на то, что Трамп переключится на другие вопросы, например, Иран или выборы 2026 года, и что его заявления о Гренландии — стратегический блеф для получения уступок от Дании.

Европейские правительства внимательно отслеживают ситуацию и рассматривают меры для защиты стратегических интересов. Обеспечение безопасности Гренландии стало приоритетом для Дании и НАТО, а рабочие группы готовятся к переговорам с США уже 18 января.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com